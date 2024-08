Plus Rheinland-Pfalz Bei der Ahrtal-Flutkatastrophe fehlten sie: RLP hat zwei millionenschwere Hubschrauber mit Rettungsseilwinde Von Bastian Hauck i Bei einer Übung wirft ein Polizeihubschrauber vom Typ H145 von Airbus Wasser aus einem Löschwasser-Außenbehälter ab. Die zwei neuen Polizeihubschrauber in Rheinland-Pfalz verfügen über größere Löschwasser-Außenbehälter als ihre Vorgänger. Im Vergleich können sie mit über 800 Litern nahezu die doppelte Wassermenge transportieren und die Feuerwehren bei Wald- und Flächenbränden unterstützen. Mit der Übung ist gleichzeitig die Indienststellung der beiden Hubschrauber verbunden. Foto: Lando Hass/dpa Die Fluttragödie im Ahrtal im Sommer 2021 hat gezeigt, wie wichtig Rettung aus der Luft mit Winden bei Katastrophen ist. Bei der Aufarbeitung wurde das Thema Hubschrauber zum Politikum. Nun hat die rheinland-pfälzische Landesregierung zwei neue Helikopter mit Seilwinde für die Polizei angeschafft. Alle wichtigen Infos. Lesezeit: 4 Minuten

Hoch oben am Mainzer Horizont erscheint am Donnerstagmorgen über dem Rhein ein Hubschrauber. Flussabwärts kommt das silbern-blaue, schnittige Fluggerät am bedeckten Mainzer Himmel angeflogen. An einem Seil hängt ein riesiger Wasserbehälter. Auf einer Kufe steht wie im besten Actionfilm ein Besatzungsmitglied. Ob hier gleich packende Szenen zu beobachten sind? Einige ...