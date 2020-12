Rheinland-Pfalz

Das Fernsehduell zwischen der Ministerpräsidentin und dem Spitzenkandidaten der größten Oppositionspartei gehört inzwischen zu jeder Landtagswahl wie Popcorn zum Kinobesuch. So soll es auch im kommenden Jahr sein. Nun regt CDU-Herausforderer Christian Baldauf aber an, die Runde vor der Wahl am 14. März 2021 zu erweitern und in ein „Dreier-Duell“ mit der amtierenden Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) zu treten. Damit startet der Pfälzer zugleich eine Charmeoffensive an die Grünen, die als wahrscheinlichster Koalitionspartner im Falle eines CDU-Wahlsiegs gelten.