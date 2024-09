Bätzing-Lichtenthäler will SPD-Chefin werden: „Schweitzer und ich sind wie Florian Wirtz und Jamal Musiala“

Neuaufstellung bei der rheinland-pfälzischen SPD: Landtagsfraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler möchte beim SPD-Parteitag am Samstag in Mainz neue SPD-Landesvorsitzende werden - und damit den langjährigen SPD-Parteichef und ehemaligen Landesinnenminister Roger Lewentz beerben. Lewentz ist seit 2012 Vorsitzender der rheinland-pfälzischen SPD. Im Juni hatte er angekündigt, sein Amt abzugeben. Bätzing-Lichtenthäler wäre die erste Frau an der SPD-Spitze in Rheinland-Pfalz. Damit würde auch die Trennung von Partei- und Fraktionsvorsitz beendet. Foto: Helmut Fricke/dpa