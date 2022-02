In der Frage der Auszahlung von Spenden an die Weingüter an der Ahr wendet sich CDU-Fraktionschef Christian Baldauf nun direkt an die Mainzer Finanzministerin Doris Ahnen (SPD). Den Weingütern an der Ahr sei weiter nicht klar, wie eine Lösung konkret aussehe, schreibt Baldauf in einem Brief an Ahnen, der uns vorliegt.