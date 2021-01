Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz hat bei den Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie eine Abweichung von der Bund-Länder-Vereinbarung beschlossen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) teilte mit, in der ab Montag wirksamen Landesverordnung seien Kinder bis einschließlich sechs Jahren von der Verschärfung der Kontaktbeschränkung auf einen Hausstand plus eine weitere Person ausgenommen.