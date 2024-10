Plus Rheinland-Pfalz

Ausbildung von Medizinern in Koblenz startet später: Medizincampus kommt nicht zum Wintersemester 24/25

i Vorgeschmack auf den Medizincampus Koblenz (von links): Inka Krieger und Leutnant Laura Blume lassen sich während ihres Praktischen Jahres am Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz von Stabsarzt Philipp Beck die Arbeit an einem Simulator für minimalinvasive Operationen erklären. Der Start des Medizincampus Koblenz wurde nun erst einmal verschoben. Foto: Sascha Ditscher

In Rheinland-Pfalz sollen mehr Ärztinnen und Ärzte als bisher ausgebildet werden – und zwar in Koblenz: In einem Kooperationsprojekt mit mehreren Partnern, darunter das Bundeswehrzentralkrankenhaus, sollen Studierende am Medizincampus Koblenz den klinischen Teil ihrer Ausbildung absolvieren. Jetzt wird bekannt: Der Start verzögert sich.