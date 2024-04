Plus Rheinland-Pfalz

Aufarbeitung der Corona-Pandemie und -Politik: Enquete-Kommission wird es in Rheinland-Pfalz wohl nicht geben

Bernd Glebe Von Bastian Hauck

i Ein positiver Corona-Schnelltest liegt auf einem Tisch. Ein Jahr ist es nun her, dass die letzten Schutzvorkehrungen gegen das Coronavirus ausliefen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Ein Jahr ist es nun her, dass die letzten Corona-Schutzmaßnahmen ausgelaufen sind. Sowohl in Berlin als auch in Mainz wird diskutiert, wie die Pandemie und die während der Seuche getroffenen Entscheidungen politisch aufgearbeitet werden sollen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will in die Corona-Transparenz-Offensive gehen. Die rheinland-pfälzische Politik ist dagegen verhaltener.