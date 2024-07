Plus Rheinland-Pfalz Auch wenn Hitze-Sommer bisher ausbleibt: Gesundheitsministerium hat Hitzeaktionsplan erstellt – Heftige Kritik Von Bastian Hauck i Ein Radfahrer macht in der Abenddämmerung eine Trinkpause. Foto: Eric Gay/AP/dpa Auch wenn es in diesem Sommer noch nicht so viele heiße Tage gab – sie werden kommen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat nun einen Hitzeaktionsplan verabschiedet – die Umsetzung liegt allerdings bei den Kommunen. Die kritisieren fehlende Gelder – und auch die Vertreter der Krankenhäuser und Ärzte fordern mehr Investitionen für Hitzeschutzmaßnahmen. Lesezeit: 6 Minuten

So richtig durchstarten will der Sommer in diesem Jahr bislang nicht. Nichtsdestotrotz gab es auch schon richtig heiße Tage. Man denke zum Beispiel an das vergangene Wochenende und die drückende Hitze vor dem deutschen EM-Achtelfinalspiel gegen Dänemark. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat nun für heiße Tage einen Hitzeaktionsplan verabschiedet. Ein solches Konzept ...