Idar-Oberstein

Abklatschen mit Vorgänger Uwe Junge, eine Tasse Kaffee, ein Stück Kirschkuchen: Ein Mathematiker wie Michael Frisch genießt die rheinland-pfälzische AfD-Spitzenkandidatur nüchtern und gelassen. „Wir feiern erst am 14. März 2021“, sagt er. Dann ist Landtagswahl – bei der will Frisch das Ergebnis von 2016 übertrumpfen, als die AfD 12,6 Prozent einfuhr. Sein Problem: In Umfragen liegt die Partei aktuell bei 8 Prozent. Frischs Replik: „Die AfD ist eine Turniermannschaft.“