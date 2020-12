Rheinland-Pfalz

Im Büro von Anne Spiegel steht ein Schaukelschaf, auf dem ihre Kinder spielen, wenn sie ihre Mutter und Integrationsministerin bei der Arbeit besuchen. Möglicherweise räumt die 39-Jährige das Spielzeug bald in einen Umzugswagen und packt es nur wenige Meter weiter in einem neuen Arbeitszimmer aus. Denn bei den Grünen gilt Spiegel als Favoritin auf die Nachfolge von Ulrike Höfken im 150 Metern entfernten Umweltministerium – wenn sie denn will.