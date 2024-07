Plus Rheinland-Pfalz

Alexander Schweitzer über sein künftiges Spitzenamt: „Das war nicht schon immer mein Lebensziel“

Sebastian Stein Von Bastian Hauck

i Alexander Schweitzer (SPD), bisheriger Minister für Arbeit und Soziales, Transformation und Digitalisierung und designierter Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, soll am 10. Juli im rheinland-pfälzischen Landtag zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Deutlich vor der nächsten Landtagswahl 2026 gibt es in Rheinland-Pfalz einen Wechsel an der Regierungsspitze. Die Ministerpräsidentin zieht sich von ihrem Amt zurück, das sie seit 2013 innehat. Foto: Arne Dedert/dpa

Nach elf Jahren will Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Mittwoch an den Pfälzer Alexander Schweitzer übergeben. Welche Rolle seine Herkunft spielt, was er anders machen will als Dreyer und ob er lieber seine Vorgängerin oder Kurt Beck um Rat fragen wird, erklärt er im großen Interview mit der Rhein-Zeitung.