Ahrflut, Pfingstflut, Donauflut: Gehört Klimaschutz als Gemeinschaftsaufgabe ins Grundgesetz?

i Baden-Württemberg, Rudersberg: Blick auf ein durch Hochwasser zerstörtes Gebäude. Seit Tagen kämpfen die Helfer in Bayern und Baden-Württemberg gegen die Flut und ihre Folgen. Die Hochwasserlage ist weiter dynamisch und unübersichtlich. Viele kleine Gemeinden sind betroffen. Foto: Alexander Wolf/onw-images/dpa

Erst zu Beginn des Jahres Hochwasser in Norddeutschland, dann Überflutungen an Pfingsten im Saarland sowie in Rheinland-Pfalz, nun Fluten in Süddeutschland: Unter dem Eindruck der Überschwemmungen kommen die Umweltminister von Bund und Ländern ab Mittwoch in der Pfalz zusammen. Bei der Umweltministerkonferenz (UMK) wird unter anderem über eine mögliche Grundgesetz-Änderung beraten.