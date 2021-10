AfD-Mann Justin Salka nicht mehr im Westerwald aktiv: Umstrittener Jungpolitiker ist offenbar umgezogen

Gegen Salka laufen Ermittlungen wegen des mutmaßlichen Versendens von Hitler-Bildern in einer Chatgruppe in je einem Fall 2018 und 2019. Das bestätigte die Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch. Zuvor hatte die „Rheinpfalz“ berichtet. Der frühere AfD-Landeschef Uwe Junge, im August aus der Partei ausgetreten, sagte der Zeitung: „Salkas Neigungen sind seit Jahren bekannt. Er ist von mir mehrfach ermahnt worden.“ Andere Parteigranden hätten jedoch an ihm festgehalten, weil er mit seinen JA-Verbindungen zur innerparteilichen Mehrheitsbeschaffung nötig gewesen sei.