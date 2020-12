Ludwigshafen

Die CDU Rheinland-Pfalz hat Christian Baldauf mit 98,6 Prozent der Stimmen auf Platz eins der Landesliste gewählt. Es gab drei Nein-Stimmen und keine Enthaltung. Acht der 221 Delegierten hatten nicht abgestimmt. Das Ergebnis war zunächst noch nicht verbindlich, weil das Landeswahlgesetz eine verdeckte Abstimmung auf Papier vorsieht. Baldauf will die CDU am 14. März 2021 nach dann 30 Jahren in der Opposition wieder in die Staatskanzlei führen und die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen ablösen. „Wir Christdemokraten werden kämpfen. Bis eine Minute vor 18 Uhr am 14. März 2021“, sagte er, zog sein Jackett aus und krempelte die Ärmel hoch.