Rheinland-Pfalz

Die Besetzungsrüge des Oberwaltungsgerichts (OVG) platzte schon in den Auftakt der Kampagne, die Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) als grüne Spitzenkandidatin startete. Aber nun muss sich die Politikerin, die in Doppelfunktion die Beförderungsaffäre im Umweltministerium als Nachfolgerin von Ulrike Höfken (Grüne) aufräumen soll, auch noch fragen lassen: Ließ sie es sich – erfolglos – zu viel Steuergeld kosten, einer Favoritin eine Referatsleitung in ihrer Verbrauchschutzabteilung zu verschaffen?