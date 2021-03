Wenn es in den Geburtsstationen an Plätzen fehlt, die Operationsräume in die Jahre kommen oder die Krankenhausküche marode ist, brauchen Kliniken dringend Geld. In diesem Jahr fördert Rheinland-Pfalz die Krankenhäuser mit 128 Millionen Euro. Das teilte die Mainzer Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) mit. Kritikern reichen die Mittel nicht. Wir beantworten die wichtigsten Fragen: