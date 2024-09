Plus Remagen Meisterkonzerte im Arp Museum: Villa Musica wertet die Reihe weiter auf – das ist das Programm Von Claus Ambrosius i Seit 1987 spielt das Hagen Quartett in seiner heutigen Besetzung. Die Geschichte des Ensembles reicht schon 50 Jahre zurück. Foto: Harald Hoffmann Dass die Landesstiftung Villa Musica im Arp Museum Bahnhof Rolandseck die Musiksparte bestreitet, ist keine Neuigkeit, schließlich tut sie dies seit einer Neuausrichtung derer Organisation seit 2020. Ganz neu aber ist der Flyer, der die acht Konzerte der Villa Musica im historischen Bahnhofsgebäude sicht- und fühlbar zu einer Saison bündelt – und auch die ambitionierte Bezeichnung „Meisterkonzerte“ lässt aufhorchen. Lesezeit: 3 Minuten

Was es damit auf sich hat, erläutert Ervis Gega, von der anstehenden Saison an neue Künstlerische Leiterin der Villa Musica, in einem Pressegespräch – und blickt dazu erst einmal viele Jahre zurück: „Seit der unvergessene Galerist Johannes Wasmuth Anfang der 1960er-Jahre den Beschluss gefasst hat, den damals vom Abriss bedrohten ...