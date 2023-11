Rock am Ring gibt Line-Up für 2024 bekannt: Die Ärzte, Green Day und Måneskin dabei

Länger als bei den anderen deutschen Großfestivals hat es gedauert, doch nun ist das Line-Up für Rock am Ring 2024 öffentlich – unter anderem mit nationalen Acts wie den Ärzten und Kraftklub, aber auch internationalen Stars von Green Day bis Billy Talent. Ein Hollywood-Schauspieler singt ebenfalls nächstes Jahr am Nürburgring.

Diese Fans feiern beim Rock am Ring 2023 zum Konzert der Toten Hosen. Foto: Kevin Rühle/Kevin Ruehle

Das Rockfestival Rock am Ring hat auf einen Schlag sein vollständiges Programm für die Ausgabe vom 7. bis zum 9. Juni 2024 bekannt gegeben. Am Nürburgring spielen der Ankündigung zufolge dann deutsche Bands wie Die Ärzte, Kraftklub, Electric Callboy oder Donots. Aus dem Ausland kommen bekannte Bands wie Green Day, Avenged Sevenfold, Måneskin aus Italien oder die Dropkick Murphys. Rock am Ring gilt als größtes deutsches Rockfestival.

Kritikpunkte aus der Vergangenheit umgesetzt?

In der Vergangenheit hatte das Programm von Rock am Ring immer wieder in der Kritik gestanden, unter anderem wegen einer vermeintlich zu geringen Frauenquote, zu hohem Anteil an Rap- und Hip-Hop-Künstlern und der (später rückgängig gemachten) Einladung an die Gruppe Pantera. In diesem Jahr fällt das Line-Up dagegen auffällig rocklastig aus, mit Bands aus dem ganzen Spektrum der Gitarrenmusik.

So ist die japanische Metalband Babymetal ebenso vertreten wie Corey Taylor, der als Sänger von Slipknot bekannt wurde. Queens of the Stone Age um Josh Homme und Enter Shikari aus Großbritannien gehören ebenso zum Line-Up. Schauspieler Keanu Reeves („Matrix”) ist als Musiker der Band Dogstar mit von der Partie.

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

Namhafte Rapkünstler sind 2024 eher spärlich bei Rock am Ring vertreten, hier sind jedoch etwa die Antilopengang mit Sänger Danger Dan aus Aachen, Trettmann aus Chemnitz und Body Count feat. Ice-T aus den USA zu nennen. Weibliche Acts sind wenige dabei, unter anderem die Britin Jazmin Bean und Teile der Bands Pinkshift und Guano Apes.

Tickets für das Festival sind derzeit (Stand November 2023) ab 199 Euro erhältlich, wobei Transfer und Camping zusätzliche Kosten verursachen.