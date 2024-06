Plus Nürburgring

Mutmacher am Ring: In diesem Jahr präsentieren sich mehrere NGOs beim Festival – Wir haben sie besucht

i Das Team von Alter Sensus präsentiert sich in diesem Jahr als eine von zahlreichen NGOs am Ring: Das Ziel des gemeinnützigen Unternehmens: Menschen zu ermutigen, offener mit ihren Gefühlen umzugehen. Foto: Stefan Schalles

Bei Rock am Ring sind in diesem Jahr zahlreiche Nichtregierungsorganisationen (NGO) vertreten, die ihre Arbeit rund um den Lunapark, aber auch auf den Zeltplätzen vorstellen. Wir haben zum Festivalauftakt vorbeigeschaut – und nachgehört, wie es bislang so läuft.