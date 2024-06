Plus Nürburgring Merch am Ring trifft Marketing: Warum der Impericon-Stand die Massen lockt Von Stefan Schalles i Großer Andrang herrschte am Impericon-Stand auch am Samstagnachmittag bei der Signierstunde von Royal Republic. Foto: Stefan Schalles Den Stars auf der Bühne ganz nah sein – ein Traum, den wohl viele Festivalbesucher hegen. Am Stand des Merchandise-Shops Impericon wird der nun wahr. Wobei das Leipziger Unternehmen für Rock- und Metalfans (in modischen Fragen) auch sonst kaum Wünsche offen lässt. Lesezeit: 2 Minuten

Als am Festivalfreitag Enter Shikari in die Tasten griffen, hatten die Ringrocker längst den letzten Quadratmeter des Infields in Beschlag genommen. Eine Schlange bildete sich parallel dazu allerdings auch vor dem Impericon-Stand in Sichtweite zur Mandora Stage. Dort nämlich saß nun die Metalcoreband Fit for a King, wenige Stunden zuvor noch ...