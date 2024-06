Festival Rock am Ring startet am Nürburgring: Auch die Helfer sind bereit

Mittlerweile dürften schon viele der Tausenden Besucher von Rock am Ring in der Eifel angekommen sein. Die Anreise findet klassisch am Donnerstag statt, jedes Jahr pilgern die Musikfans an den Nürburgring, um an diesem Wochenende ihre Idole auf der Bühne sehen zu können. Damit den Festivalbesuchern in der Eifel im Notfall schnell geholfen werden kann, sind auch dieses Jahr wieder rund 1100 ehren- und hauptamtliche Helfer des Roten Kreuzes dort im Einsatz.

Markus Nerger, Bereitschaftsleiter beim DRK-OV Niederzissen, war mit 18 Jahren zum ersten Mal als ehrenamtlicher Helfer bei Rock am Ring im Einsatz. Mittlerweile ist es seine 20. Teilnahme.

Markus Nerger, Bereitschaftsleiter beim DRK-OV Niederzissen, war mit 18 Jahren zum ersten Mal als ehrenamtlicher Helfer bei Rock am Ring im Einsatz. Mittlerweile ist es seine 20. Teilnahme. Foto: DRK Niederzissen/Klaus Schneider

Schon seit Monaten plant der DRK-Kreisverband Ahrweiler Rock am Ring. Alle Fäden laufen bei Armin Link, Leiter der Abteilung Nürburgring, des DRK-Rettungsdienstes Nürburgring und des Medical Centers Nürburgring, zusammen. Seit Oktober vergangenen Jahres tüftelte er Dienstpläne aus, bestellte Material und buchte Unterkünfte wie Sporthallen oder Gemeindehäuser. Ende April begann für ihn die heiße Phase. „Ich mache das jetzt seit über 25 Jahren. Auch wenn ich sehr viel Erfahrung habe, kann ich mich darauf nicht ausruhen. Jedes Jahr ist anders und damit auch die Herausforderungen“, so Armin Link. Vor wenigen Tagen musste er beispielsweise eine Sanitätsstelle personell neu organisieren, da ein saarländischer Ortsverein wegen des Hochwassers an der Saar abgesagt hat.

Etliche Helfer sind im Einsatz

Das Rote Kreuz besetzt während des Festivals elf Sanitätsstellen und hat 30 Rettungsmittel (Notfalleinsatzfahrzeuge und Rettungswagen) im Einsatz. Das Medical Center ermöglicht eine intensive und notfallmedizinische Versorgung und ist mit einem Schockraumteam aus den eigenen Reihen besetzt. Die Notfall- und Rettungssanitäter kommen aus allen Bundesländern, die ehrenamtlichen Helfer aus Berlin, Saarland, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Der DRK-Kreisverband Ahrweiler wird durch seine neun Ortsvereine (OV) Adenau, Bad Breisig, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Grafschaft, Niederzissen, Remagen, Sinzig, Wehr und Weibern vertreten.

Auch bei den OVs laufen die Vorbereitungen lange, bevor das Festival startet: „Unser Motto lautet: Nach Rock am Ring ist vor Rock am Ring“, sagt Markus Nerger, Bereitschaftsleiter des DRK-OV Niederzissen. „Sobald wir wieder im Ortsverein einrücken, ziehen wir als Team Bilanz und überlegen, was wir im nächsten Jahr verbessern und wie wir unsere Arbeit optimieren können.“ Ab November gehen die richtigen Planungen los. Markus Nerger stellt mit den Führungskräften das rund 30-köpfige Team zusammen, bittet bei Arbeitgebern um Sonderurlaub für die Ehrenamtlichen und überprüft mit ihnen sowohl das Sanitätsmaterial als auch das technische Equipment. Kurz bevor sich die Einsatzkräfte auf den Weg in die Eifel machen, werden die beiden Mannschaftswagen, der Rettungs- und der Krankentransportwagen sowie der Gerätewagen Sanität der Medical Taskforce Bund gecheckt und instand gehalten.

Kurzer Check, bevor es zum Ring geht

Auch Bernd Schricker und der OV Weibern überprüfen ihr Equipment kurz bevor es an den Nürburgring geht. Bei ihnen liegt das Augenmerk aber nicht nur auf Rettungsmitteln, sondern auch auf ihrer mobilen Küche. Der OV Weibern ist während des Festivals für die Verpflegung der DRK-Helfer zuständig. Rund 4100 Mahlzeiten bereitet das elfköpfige Team von Mittwoch bis Montag zu. Zuvor heißt es für Chefkoch Bernd Schricker allerdings, die Mahlzeiten zu planen sowie festzulegen und zu kalkulieren – bei stetig steigenden Lebensmittelpreisen kein einfaches Unterfangen, zumal sich der OV auf die Fahne geschrieben hat, gesunde und ausgewogene Speisen zu kochen.

„Die größte Herausforderung im Vorfeld ist aber, die genaue Anzahl der zu bekochenden Helfer zu bekommen. Erst wenn die komplett ist, können wir Einkaufslisten schreiben und alles besorgen. Damit wir dieses Jahr weniger Stress haben, gab es einen Stichtag – danach habe ich keine Änderungen mehr angenommen“, sagt Bernd Schricker.

Die Planungen des Roten Kreuzes für Rock am Ring sind in trockenen Tüchern, das Festival kann beginnen: „Wir sind auf alles vorbereitet. Wir freuen uns nun einfach, dass es bald losgeht. Mein persönliches Highlight wird wie jedes Jahr das Wiedersehen und die Zusammenarbeit mit lieb gewonnenen Kolleginnen und Kollegen sein“, sagt Armin Link. red