Der Welt entfliehen für ein paar Tage: Eine gemischte Bilanz zu Rock am Ring 2024

i Gewohnt ausgelassene Stimmung herrschte das ganze Wochenende vor den Bühnen, wie hier beim Crowdsurfing. Foto: Kevin Rühle

Wenn der letzte Ton bei Rock am Ring gespielt ist, stellt sich stets aufs Neue dieselbe Frage: Was bleibt von der aktuellen Festivalausgabe, was hat sie ausgemacht? Die Antwort hierauf ist meist nur unwesentlich variantenreicher, gewinnt inhaltlich jedoch seit einigen Jahren, im Angesicht von Kriegen und Krisen, wachsend an Bedeutung, denn: Rock am Ring war auch in diesem Jahr wieder ein Festival zum Vergessen – und zwar im (weitestgehend) positiven Sinn.