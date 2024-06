Plus Nürburgring

Bei Rock am Ring die Welt verbessern: Das Festival bereitet NGOs in diesem Jahr die große Bühne

i Gutes tun und wie ein König fühlen können sich die Ringrocker in diesem Jahr auch an den Ständen verschiedener NGOs. Foto: Thomas Frey/dpa

Als DreamHaus die Rock-am-Ring-Leitung 2022 übernahm, ging das einher mit weitreichenden Visionen: Vieles sollte sich bei dem Megafestival verändern, vor allem in Sachen Nachhaltigkeit. Einiges wurde in der Zwischenzeit auch tatsächlich umgesetzt, anderes schon wieder zurückgedreht, das flächendeckende Mehrwegsystem beispielsweise. In diesem Jahr gibt es nun ein neues Format: Auf dem Festivalgelände werden sich mehrere Nichtregierungsorganisationen (NGO) präsentieren.