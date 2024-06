100 Bands, vier Bühnen: Rock am Ring verrät erste Details zum 40. Festivalgeburtstag 2025

Anzeige

Zum Jubiläum 2025 (6. bis 8. Juni) soll offenbar noch etwas größer aufgetischt werden: Wie die Veranstalter von DreamHaus am späten Sonntagabend auf ihrer Homepage ankündigten, dürfen sich die Ringrocker zum 40. Geburtstag auf satte 100 Bands und Künstler freuen – in diesem Jahr standen 72 auf der Bühne. Gespielt wird dann auf vier statt drei Bühnen. Und: Der erste Headliner ist mit der US-Metalband Slipknot offenbar ebenfalls schon bestätigt.

Der Vorverkauf für die kommende Ausgabe startet derweil bereits am Montag, 10. Juni. Rock am Ring veröffentlichte auf seiner Internetpräsenz zudem einen Trailer, in dem die Mitglieder der Punkband Broilers auf einer Couch sitzen und sich Szenen aus der vier Jahrzehnte währenden Geschichte des Megafestivals anschauen. Das Schwesterfestival Rock im Park in Nürnberg feiert 2025 im Übrigen ebenfalls Geburtstag – dort ist es der 30.