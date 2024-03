Plus Rhein-Hunsrück-Kreis

Wacken versinkt im Regenchaos – doch wie ist die Lage auf der Nature One im Hunsrück?

Lukas Erbelding Von Tim Kosmetschke

i Ein Fahrzeug wird mit Hilfe eines Traktors auf das Gelände des Heavy-Metal-Festivals in Wacken durch den Schlamm gezogen. Im hohen Norden herrscht aufgrund starker Regenfälle derzeit Verkehrschaos. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Aufgrund starker Regenfälle versinkt das in Norddeutschland beheimatete Metalfestival „Wacken Open Air“ derzeit in Schlamm. Die Folge: lange Staus, ein Einlassstopp und chaotische Zustände. Auch in heimischen Gefilden steht bald ein großes Musikfestival vor der Tür: die Nature One auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna bei Kastellaun. Wie ist die Situation in Anbetracht der aktuellen Wetterlage im Hunsrück? Wir haben nachgefragt.