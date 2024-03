Plus Hunsrück Technofieber im Hunsrück: Nature One 2023 ist eröffnet Von Lukas Erbelding i Der Hunsrück ist wieder im Technofieber: Auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna ist die 27. Nature One feierlich eröffnet worden. Foto: Lukas Erbelding Die große Party kann beginnen: Eines der größten europäischen Festivals im Bereich der elektronischen Tanzmusik ist auf der Raketenbasis Pydna nahe Kastellaun (Rhein-Hunsrück-Kreis) eröffnet worden. „Where we belong“ – hier gehören wir hin – so lautet das Motto der Nature One, die bereits ihre 27. Ausgabe feiert. Zum Start lief aber nicht alles rund. Lesezeit: 10 Minuten

Ungefähr 60.000 Musikfans werden am Wochenende auf der Pydna erwartet, die sich in den kommenden Tagen wieder in eine Wohlfühloase für Raver aus nah und fern verwandeln wird. Bis Sonntagmorgen wird quasi rund um die Uhr durchgefeiert. Auf dem Festival, das in der Szene zweifelsohne Kultstatus genießt, treten insgesamt 350 ...