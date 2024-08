Plus Kastellaun Stundenlanger Stau und matschige Felder: Probleme und Party bei der Nature One Von Annika Wilhelm i Nature One 2024 Foto: Kevin Rühle/Kevin Ruehle Während die Bässe auf der Pydna am Freitagabend knallen, scheint der Unmut der Gäste verflogen. Doch der Weg zum Festival war für die Besucher anstrengend. An Energie fehlt es den Technofans allerdings nicht. Lesezeit: 6 Minuten

Endlich wieder Techno: Auf der Raketenbasis Pydna bei Kastellaun brachte das Festival Nature One wieder den Boden zum Beben. Ob auf der Freifläche, auf oder in den Bunkern, überall dröhnte der Bass durch den Körper, kaum ein einziger Technofan stand still. Das sah am Donnerstagabend noch anders aus. Denn der Hauptanreisetag ...