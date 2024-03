Plus Kastellaun

Nature One im Hunsrück: Zehntausende Fans werden zum Technofestival auf der Pydna erwartet

Von Lukas Erbelding

i Die Nature One wird auch in diesem Jahr Tausende Musikfans auf der Raketenbasis Pydna im Hunsrück beherbergen. Foto: Lukas Erbelding/Archiv

Am Freitagabend ertönt auch der offizielle Startschuss: Die Nature One kehrt auf die ehemalige Raketenbasis Pydna nahe Kastellaun (Rhein-Hunsrück-Kreis) zurück. Bei der Veranstaltung handelt es sich um eines der größten Festivals der elektronischen Tanzmusik in Europa.