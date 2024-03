Plus Kastellaun

Nature One auf der Pydna bei Kastellaun: DRK und Polizei sind gut vorbereitet

Von Lukas Erbelding

i Sie sind bestens gewappnet: Das Deutsche Rote Kreuz wird auf der Pydna wieder im Einsatz sein. Foto: Philipp Köhler/DRK

Die Nature One 2023 steht vor der Tür. Am Wochenende verwandelt sich die Raketenbasis Pydna bei Kastellaun wieder in eine Technohochburg. Doch dort, wo Tausende Menschen zum Feiern zusammenkommen, muss auch für die nötige Sicherheit gesorgt werden. Wie bereiten sich in Anbetracht dessen die Polizei und das Deutsche Rote Kreuz auf eine solche Veranstaltung vor?