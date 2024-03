Plus Kastellaun

Musikfestival Nature One: Ein Hunsrücker Ritual der besonderen Art

Von Lukas Erbelding

i Bereits ihre 27. Auflage feierte die Nature One am vergangenen Wochenende. Auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna nahe Kastellaun herrschte entsprechend wieder Ausnahmezustand. Foto: Lukas Erbelding

Die Nature One 2023 ist Geschichte, und im Hunsrück kehrt nun wieder ein wenig Ruhe ein. So haben Veranstalter und Fans das in der Nähe von Kastellaun beheimatete Festival, das zu den größten im Bereich der elektronischen Tanzmusik in Europa gehört, erlebt.