Letzte Nature One für Supernase Sam: Einsatzkräfte arbeiten Hand in Hand

i Insgesamt sechs Rauschspürhunde sind am Abzweig nach Hausbay bei der Kontrolle im Einsatz, die zur Personenkontrolle eingesetzt werden. Foto: Werner Dupuis

Hoch konzentriert schnüffelt Sam an den Hosentaschen, an Füßen und Händen. Würde der Rauschspürhund Drogen erschnüffeln, würde er sich sofort hinsetzen. Bei dieser Runde am Donnerstagnachmittag an der Abzweigung nach Hausbay zeigt er jedoch nichts an. Alle, die auf dem Weg zur Nature One von Polizei und Zoll zur Kontrolle aus dem Verkehr gewunken wurden, sind „clean“.