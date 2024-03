Plus Kastellaun

Im Hunsrück wummern wieder die Bässe: Nature One feiert Anfang August 27. Auflage

Von Lukas Erbelding

i Bunte Farben, große Bühnen und feiernde Menschen: Die Nature One wird auch in diesem Jahr Tausende Musikfans auf der Raketenbasis Pydna im Hunsrück beherbergen. Stars der Szene legen auf etlichen Dancefloors auf. Bei der Organisation gibt es ein paar Neuerungen. Foto: Lukas Erbelding

Einmal im Jahr verwandelt sich der sonst so beschauliche Hunsrück in Deutschlands größte Partyhochburg: Die Nature One auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna gehört zu den größten Festivals der elektronischen Tanzmusik in Europa. Am ersten August-Wochenende feiert die Veranstaltung ihre 27. Ausgabe.