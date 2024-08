Plus Pydna

Anreisestopp bei Nature One betrifft nur Camper: Shuttledienst läuft normal weiter

Von Kevin Rühle

i Die ersten Camper bauen nahe der ehemaligen US-Rakentenbasis im Hunsrück Bühnen auf. Auch dieses Jahr erwarten die Veranstalter vom 1. bis 4. August wieder rund 60.000 Besucherinnen und Besucher. Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Bei der Nature One gibt es auch in diesem Jahr Probleme bei der Anreise. Der Zustand der Campingflächen ist aufgrund des Dauerregens so schlecht, dass der Veranstalter eine Hiobsbotschaft verkündet.