Wellness auf der Wildnisrunde: Eifeltour rund um die Abtei Maria Frieden

Mitten in Dahlem starten wir an der Kirche zu unserer Rundtour auf der neuen Eifelspur Wildnispfad. Mit leichtem Schwenk nach rechts unterqueren wir die Hochbrücke der B 51 und erreichen die offene Landschaft. Stets dem asphaltierten Sträßchen zum Kloster folgend, gewinnen wir rasch an Höhe. Nach 2,3 Kilometern ist es dann geschafft, und wir stehen am Tripelpunkt der Runde: An der Abtei Maria Frieden beginnt der eigentliche Rundkurs, den wir gegen den Uhrzeigersinn erkunden wollen.

Wir genießen den freien Blick über wogende Wiesen, und nach 2,7 Kilometern steht sogar eine Bank zum Ausschauhalten bereit. Nun senkt sich der Wildnispfad deutlich ab und führt uns ins Tal des Simmeler Baches und zum Wanderparkplatz Binz, der sich auch als alternativer Einstiegsort eignet. Einen besonderen Szenenwechsel erleben wir nach 4,8 Kilometern, als sich links eine Wiese öffnet. Eine Sinnesbank lädt später zum Verweilen ein. Nach 5,5 Kilometern vernehmen wir ein leises Rieseln – unser Weg quert die junge Urft, deren Quelle nur knapp einen Kilometer entfernt liegt. Ein kleiner See mitten im Wald setzt nach 7,9 Kilometern einen unerwarteten, neuen Akzent.

Wir folgen dem Nordufer und erreichen die Kreuzung am Mooskreuz, wo uns auch ein Wegweiser, ein Rastplatz und eine Sinnesbank erwarten. Der Simmeler Bach bleibt auf dem nächsten Etappenabschnitt unser stetiger Begleiter. Der Weg verläuft nur wenig oberhalb des Wasserlaufs. Nach 11,6 Kilometern ist es dann mal wieder Zeit für den nächsten Szenenwechsel: Der wird von einer stattlichen Kastanie eingeläutet, die ihre luftige Krone mitten unter den Waldbäumen emporreckt. Durch eine Kastanienallee wandern wir zum nahen Simmelerhof und dem nächsten Rastplatz am Ufer des Baches.

Auch im weiteren Verlauf bleibt unser Weg nahe am Simmelbach. Nach 13 Kilometern queren wir den Böckersbach, um nur wenige Schritte später den nächsten sehr einladenden Rastplatz mit Sinnesbank zu erreichen. Entspannt beginnen wir den Rückanstieg zum Kloster, der sich auf dem befestigten Forstweg bestens bewältigen lässt. Nach sportlichen 17 Kilometern erreichen wir wieder Dahlem.

