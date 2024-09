Plus Speyer Toptipp: Bundesweiter Tag des offenen Denkmals wird in Speyer eröffnet Von Heidrun Braun i Die Grablege deutscher Kaiser undKönige im Dom zu Speyer Foto: Heidrun Braun/Rheinland-Pfalz Tourismus Der Tag des offenen Denkmals ist alljährlich am zweiten Septemberwochenende die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) hat für dieses Jahr das Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ gewählt. Diesem Tag liegt die Idee zugrunde, einmal im Jahr historische Gebäude und Orte für die Öffentlichkeit zu öffnen, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind. Lesezeit: 2 Minuten

Der Stadt Speyer wird in diesem Jahr die Ehre zuteil, Austragungsort für die bundesweite Eröffnung zu sein. Das Zentrum der Eröffnungsfeier bildet dabei am Sonntag, 8. September, die Open-Air-Bühne vor der Alten Münz. Außerdem gibt es auf dem „Markt der Möglichkeiten“ in der Maximilianstraße Gelegenheit für Gespräche mit Denkmalpflegern. Die ...