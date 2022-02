Die Stadt im nördlichen Mittelrheintal blickt auf eine mehr als 2000-jährige Geschichte und zählt zu den ältesten Handelsstädten Deutschlands. Das einst spitzwinklig in den Fluss ragende Bollwerk am Rheinufer erinnert an die Zeiten, als dort Zoll von jedem vorüberfahrenden Schiff kassiert wurde und die Stadt reich machte.