Eine klassische Flussradwegtour für einen schönen Herbsttag: Von Wasserbilligerbrück geht es auf der luxemburgischen Uferseite bis Echternach. Dort bietet sich ein Abstecher zum Echternacher See an, ehe der Sauerradweg auf deutscher Seite zum Start zurückführt. Die Strecke beginnt an der Deutsch-Luxemburgischen Tourist-Info in Wasserbilligerbrück unweit des Zusammenflusses von Sauer und Mosel.