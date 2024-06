++ Der Rheinland-Pfalz-Ticker: Welche Themen am Wochenende wichtig sind

Die Deutsche Unesco-Kommission und der Verein Unesco-Welterbestätten Deutschland feiern am Sonntag, 2. Juni, den Welterbetag. Unter dem Motto „Vielfalt entdecken und erleben“ wirft die Organisation einen Blick auf den Facettenreichtum der insgesamt 52 Kultur- und Naturstätten in Deutschland. Auch im Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal wird es eine Vielzahl an Veranstaltungen geben. Der Pfarrgarten in Oberwesel zu Füßen der Martinskirche ist ein Kleinod, eingebettet in die Landschaft des Welterbetals. Foto: Werner Dupuis