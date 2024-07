Die fehlende Wertschätzung für männliche Kälber von Milchkühen ist ein Problem, sagt die Landwirtschaftskammer. Die Tiere geben keine Milch, setzen nicht so viel Fleisch an, ihr Preis ist niedrig. Das liege auch an einem Mangel an Mastbetrieben und Schlachthöfen im Land. Mit einem Projekt will die Kammer eine regionale Aufzucht und Vermarktung fördern. Das praktiziert schon der Rescheider Hof (Bild). Foto: Sascha Ditscher