++ Der Rheinland-Pfalz-Ticker: Welche Themen am Montag wichtig sind

Ein Mann wirft in Trier seinen Stimmzettel zur Kommunalwahl in die Wahlurne. In Rheinland-Pfalz sind Kommunalwahlen und zeitgleich die Europawahl. Die Auszählung der Kommunalwahlen wird wegen des Wahlsystems voraussichtlich mehrere Tage dauern. Ein landesweites Ergebnis zur Europawahl wird noch am Abend erwartet. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Harald Tittel/picture alliance/dpa