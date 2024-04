++ Der Rheinland-Pfalz-Ticker: Welche Themen am Montag wichtig sind

Ein Geschwindigkeits-Messsystem vom Typ Poliscan FM1 des Herstellers Vitronic steht während des sogenannten Blitzmarathons in einer Dreißiger-Zone am Straßenrand. An etlichen Messstellen in ganz Rheinland-Pfalz achten Polizei und Beschäftigte der Gemeinden sowie der kommunalen Verkehrsüberwachung auf Raserinnen und Raser. Vor allem wird aber auch dort kontrolliert, wo die Gefahr für Unfälle durch zu schnelles Fahren am größten ist oder häufig zu schnell gefahren wird. Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa