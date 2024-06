++ Der Rheinland-Pfalz-Ticker: Welche Themen am Mittwoch wichtig sind

Ein abgerissener Brückenkopf ist am Ufer der Ahr neben dem Hotel Steigenberger zu sehen. Massive Regenfälle haben in Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz wie auch im ganzen Landkreis Ahrweiler für Überschwemmungen gesorgt. (zu dpa: «Heilbäder und Kurorte sind zuversichtlich - Neueröffnungen dieses Jahr») +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Philipp von Ditfurth/picture alliance/dpa