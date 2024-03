Auf unserem heutigen Tickerfoto von Boris Roessler gehen Wanderer in Dernau gehen Weinbergen vorbei in Richtung Rech im Ahrtal. Skywalk und Hängebrücke: Das Ahrtal will in den kommenden Jahren sein Angebot für Touristen aufwerten. Nach der Flutkatastrophe soll es vor allem nachhaltig sein. Dazu wurde nun der Endbericht zum nachhaltigen Tourismuskonzept Ahrtal 2025 vorgestellt.