++ Der Rheinland-Pfalz-Ticker: Welche Themen am Freitag wichtig sind

Noch steht hier das meiste still: Die Pfingstferien in Rheinland-Pfalz bringen noch ein ganz langes Wochenende für Schüler und Personal. Ab 2025 wird es im Bundesland allerdings keine Pfingstferien mehr geben, stattdessen kehrt man zum Rhythmus mit vier Ferienzeiträumen zurück. Im Bild: das Eichendorff-Gymnasium in Koblenz mit rund 700 Schülern und 65 Lehrern. Foto: Sascha Ditscher