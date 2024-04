Das heutige Tickerfoto zeigt die Burg Rheinfels bei St. Goar. Mit Blick auf die Bundesgartenschau im Jahr 2029 könnten sich hier an Spitzentagen bis zu 12.000 Besucher einfinden. Was sich in den vergangenen Monaten getan hat, und woran die Buga gGmbH aktuell arbeitet, das stellte deren Geschäftsführer Sven Stimac jüngst auf der Verbandsversammlung des Welterbes in der Stadthalle Lahnstein vor. Foto: Thomas Torkler