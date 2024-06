++ Der Rheinland-Pfalz-Ticker: Welche Themen am Donnerstag wichtig sind

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, und ihr designierter Nachfolger Alexander Schweitzer (SPD), bisheriger Minister für Arbeit und Soziales, Transformation und Digitalisierung, kommen gemeinsam in die Staatskanzlei zu einer Pressekonferenz. Deutlich vor der nächsten Landtagswahl 2026 gibt es in Rheinland-Pfalz einen Wechsel an der Regierungsspitze. Die Ministerpräsidentin zieht sich in wenigen Wochen von ihrem Amt zurück, das sie seit 2013 innehat. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Arne Dedert/picture alliance/dpa