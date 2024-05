Unser Tickerfoto zeigt ein Luftbild von den Aufräumarbeiten am Tag nach dem Regen in Kirn-Sulzbach im Kreis Bad Kreuznach. Starkregen hatte am Sonntagnachmittag in vielen Orten der Region zu Überflutungen und Erdrutschen geführt. Foto: Jason Tschepljakow/picture alliance/dpa