Der Straßenverkehr rauscht am Abend an einem Beet mit Narzissen in der Mainzer Innenstadt vorbei. Mit durchschnittlichen 4,4 Grad ist der Winter 2023/24 in Rheinland-Pfalz deutlich zu warm gewesen. Zudem habe es mit 250 Litern pro Quadratmeter viel geregnet, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Zusammen mit dem Jahr 2016 sei dieser Winter der zweitmildeste seit Messbeginn gewesen. Foto: Andreas Arnold/picture alliance/dpa