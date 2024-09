Die Tage werden kürzer, die Nächte kühler, dafür kann man die Sonne richtig genießen, wenn sie denn scheint. Und die Fülle von Weinbergen, Obst- und Gemüsegärten bringt regionalen Genuss auf den Tisch. Der Herbst steht vor der Tür mit all seinen Vorzügen und Schwächen. Wir werfen einen Blick in die Literatur und schauen voraus, wie das Wetter in den kommenden Tagen wird. Foto: Boris Roessler/picture alliance/dpa