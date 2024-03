03.03.2024, Rheinland-Pfalz, Neuwied: Für die Pfarrei St. Matthias Neuwied mit ihren sechs Kirchorten wurde nach langer Vakanz und Mitverwaltung ein neuer Pfarrer ernannt. In einem feierlichen Gottesdienst in der Matthiaskirche Pfarrer Christian Scheinost von Dekan Peter Dörrenbächer in seine neue Pfarrei in Neuwied eingeführt. Foto: Sascha Ditscher